Son Dakika Haberi: Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...

EGE

Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı