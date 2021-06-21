Son Dakika Haberi: Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...

Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde etkili olan sıcak hava bazı bölgelerde yerini soğuk ve yağmurlu havaya bırakacak.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yarın (22.06.2021) kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde (Sivas ve Kayseri dışınsa) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık