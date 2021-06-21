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Giriş Tarihi: 21.6.2021 22:14 Son Güncelleme: 21.6.2021 22:56

Haberi: 'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...

Son Dakika Haberi: Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...

Haberleri: Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarın ve Bölgesi'nde bazı illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İç kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, 19 kent için de sarı kodlu uyarıda bulunurken, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Peki yarın İstanbul, ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Haberleri: Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde etkili olan sıcak hava bazı bölgelerde yerini soğuk ve yağmurlu havaya bırakacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yarın (22.06.2021) kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, (Sivas dışında), Batı ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

", , , , Bolu, , Çorum, , , Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Afyonkarahisar, , , Aksaray, Isparta, Konya, Niğde."

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde (Sivas ve Kayseri dışınsa) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 14°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 30°C

Az bulutlu

KARS 12°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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Son Dakika Haberi: Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...
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