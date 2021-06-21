Yasaklar kalktı mı ve ne zaman bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasağı bitti mi, yasak saatleri değişti mi?

Son dakika haberleri... Merakla beklenen Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları ile ilgili olarak kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlerdir yanıtı araştırılan yasaklar kalktı mı konusuna netlik kazandırdı. Erdoğan, kalkan yasaklar hakkında bilgi verirken 1 Temmuz tarihini işaret etti. Bilindiği gibi, hafta içi ve hafta sonu pazar günü belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalkacağını duyurdu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.
İşte, yasaklar ne zaman bitiyor ve pazar günü yasağı bitti mi konusuyla ilgili gelişmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtti. Kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.
İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklamaları;
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.