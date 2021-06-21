Yasaklar kalktı mı ve ne zaman bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasağı bitti mi, yasak saatleri değişti mi?

Son dakika haberleri... Merakla beklenen Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları ile ilgili olarak kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlerdir yanıtı araştırılan yasaklar kalktı mı konusuna netlik kazandırdı. Erdoğan, kalkan yasaklar hakkında bilgi verirken 1 Temmuz tarihini işaret etti. Bilindiği gibi, hafta içi ve hafta sonu pazar günü belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.

YASAKLAR KALKTI MI VE NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTE KALKAN YASAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalkacağını duyurdu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

İşte, yasaklar ne zaman bitiyor ve pazar günü yasağı bitti mi konusuyla ilgili gelişmeler