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Giriş Tarihi: 23.6.2021 08:57 Son Güncelleme: 23.6.2021 09:16

Genç karikatüristin sır ölümü! 603 No'lu odada helyum dehşeti

EMİR SOMER EMİR SOMER
Genç karikatüristin sır ölümü! 603 No'lu odada helyum dehşeti

31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu, Ataşehir'de kaldığı otel odasında ölü bulundu. Başına poşet geçirilmiş halde ulaşılan genç karikatüristin yanında helyum gazı düzeneğine rastlandı.

31 yaşındaki karikatürist Okan Nasuhoğlu, Ataşehir'de kaldığı otel odasında ölü bulundu. Başına poşet geçirilmiş halde ulaşılan genç karikatüristin yanında helyum gazı düzeneğine rastlandı.

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Şenlik Sokak'ta yer alan A11 Otel'de önceki gün yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi: Otel görevlileri, 603 numaralı odada kalan ve bir süre kendisinden haber alınamayan Okan Nasuhoğlu'nun odasını kontrol edince genç karikatüristin yanında bir düzenekle hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Polise ihbarda bulunan otel çalışanları ambulans çağırdı. Otele gelen sağlık ekibi Okan Nasuhoğlu'nun öldüğünü tutanak altına aldı.

Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarında ilginç bulgulara ulaşıldı. Okan Nasuhoğlu'nun başına poşet geçirildiği, boğaz bölümünden poşetin bantla bağlandığı belirlendi. Ayrıca bir ucu poşetin içinde bulunan bir hortumun diğer ucunun ise helyum gazı tankına bağlı olduğu görüldü. Nasuhoğlu'nun tankı açıp helyum gazıyla intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Nasuhoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemesinin ardından memleketi Zonguldak'a götürülerek toprağa verildi. Polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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Genç karikatüristin sır ölümü! 603 No'lu odada helyum dehşeti
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