Son dakika: “En güvenilir ajansız” dediler! İstanbul’da “Jigolo” vurgunu operasyonu!

Son dakika haberleri... İstanbul'da bir çete "En güvenilir ve vergi levhalı tek Jigololuk ajansıyız" ilanlarıyla çok sayıda kişiyi tuzağa düşürdü. İnternet üzerinde kurdukları siteler ve çağrı merkezleri aracılığıyla çalışan çete üyeleri çok sayıda kişiyi "Jigolo Olma Vaadi" ile tuzağa düşürdü ve dolandırdı. İddialara göre çetenin üyeleri "Sisteme Üyelik" adı altında çok sayıda kişiden altı aylık 500, bir yıllık ise bin lira üyelik ücreti aldı.