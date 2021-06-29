Kabus yeniden hortladı! Korkutan açıklama geldi: Ne tadından ne kokusundan anlamak mümkün değil

"UZMANLAR LABORATUVAR ORTAMINDA BUNU AYIRT EDEBİLİR"

Evde içki yapanların sayısında gün geçtikçe bir artış yaşandığını belirten Aydın, "Çevremizde evde içki yapıldığını duyuyoruz. Kişi bu içkinin formülünü biliyor olabilir. Ancak içki yapımında kullanılan alkol sakınca yaratabilir. İçki yapımında kullanılacak etil alkol piyasada bulunamadığında metil alkol de almış olabilirsiniz. O maddenin etil ya da metil alkol olduğunu koku ve tat ile anlama şansınız yok. Ancak uzmanlar laboratuvar ortamında bunu ayırt edebilir. Vatandaşın bunu evinde ayırt etme imkânı yok" ifadelerini kullandı.

"15 MİLİLİTRESİ BİLE KOMAYA SOKUYOR"

Geçtiğimiz kasım ayında sahte içkilerin bandrolü bile taklit edilmişti diyen Prof. Dr. Ahmet Aydın şunları söyledi:

"Bandrol ilk bakılacak nokta olmalı. Kişi bu sahte içkiyi tüketmeye başladığı andan itibaren eğer kendisini kötü hissetmeye başladıysa yani sarhoşluk hissinden ziyade görme bulanıklığı yaşıyorsa hemen hiç beklemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Erken müdahale edilirse göz hasarı ya da ölümcül sonuçların önüne geçilir. 1 çay bardağının dibindeki çok küçük miktar, aşağı yukarı 15 mililitrelik bir metil alkol bile komaya sokmaya, insanı öldürmeye yeterlidir. İzmir'deki ölümün evde yapılan içkiden kaynaklandığı tahmin ediliyor ancak Tekirdağ'daki ölüme neden olan sahte içkiler şu an başka yerlere dağılmış olabilir. Alkolün kaç kişiye yayıldığı bilinmiyor. Vakalar kasım ayındaki gibi daha da çoğalabilir."