Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaçak göçmenleri “Yunanistan” diye Kırklareli’ne bıraktılar
Giriş Tarihi: 30.6.2021 13:45

Kaçak göçmenleri “Yunanistan” diye Kırklareli’ne bıraktılar

İHA
Kaçak göçmenleri “Yunanistan” diye Kırklareli’ne bıraktılar

İnsan kaçakçıları tarafından “Yunanistan” diye Kırklareli’ne bırakılan 31 Suriyeli göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde devriye esnasında aralarında çocukların da bulunduğu 31 Suriye uyruklu şahıs yakaladı. Kaçak göçmenler ifadelerinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiklerini ve İstanbul'dan bindikleri bir kamyonla Yunanistan'a hareket ettiklerini, daha sonra gece yarısı insan kaçakçıları tarafından İğneada beldesine bırakıldıklarını belirtti. Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak göçmenleri “Yunanistan” diye Kırklareli’ne bıraktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA