Gözlerini açar açmaz yeni kollarına baktı

Türkiye'nin
5'inci kol nakli önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
'nde 14 saat süren operasyonla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Naklin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Yavuz Ayılmazdır
uyandırıldı.
Sağlık durumu iyi olan Ayılmazdır'ın uyanır uyanmaz yeni kollarına bakarak "Rüyam gerçek oldu. 27 yıldır bu günü bekledim. Bağışçı aileden Allah razı olsun. Onun için hep dua edeceğim" dediği öğrenildi.
'ORGANLARI YAŞASIN İSTEDİK'
Yavuz Ayılmazdır'a kolları bağışlanan ve diğer organlarıyla da 7 kişiye can olan polis memuru Şamil Şahin
'in annesi Şadiye Şahin
ve eşi Bahar Şahin
SABAH'a konuştu: Onun güzel gözleri görsün, kalbi atsın, güzel elleri canlı kalsın diye organlarını bağışladık. Dünyanın en güzel ellerine sahipti o. Organları yaşasın istedik.