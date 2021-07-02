Tosuncuk teslim oldu

Çiftlik Bank
vurgunuyla yaklaşık 135 bin kişiyi 1 milyar TL'den fazla dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın
, Mart 2018'de başlayan firari hayatını noktaladı ve Türkiye
'nin Sao Paulo
Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Türkiye'ye getirilmesi beklenen Aydın, mağdur ettiği vatandaşların açtığı davalarda yargılanacak. Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra Mart 2018'te yurt dışına kaçan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın, önceki gün sürpriz bir şekilde yayınladığı videoda Türk yargısına teslim olacağını açıkladı. Aydın, "Dolandırıcılık gibi bir amacım olmadı. Şirketin çok fazla büyümesi, etrafımdaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmaları, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım" demişti. Aydın dün gece saatlerinde Brezilya
'da Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Brezilya devleti ile temasa geçen yetkililer, Aydın'ı Türkiye'ye getirecek.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol
'ün "en çok aranan" listesine Ocak 2019'da girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapmak, kooperatif kurarak insanları aldatmak, suçunu finanse etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.
'AVUKATI TUTUKLANMAMASINI TALEP EDECEK'
GIYABINDA "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yargılanan Aydın'ın ülkeye 1-2 gün içinde getirilebileceğini belirten avukatları Fatih Kuş
ve Şehmus Uluç
, adli makamlardan ilerleyen süreçte tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini ifade etti
20 SANIK YARGILANIYOR
ÇİFTLİK Bank aracılığı ile binlerce kişinin dolandırılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde açılan 3 bin 762 müştekili davada Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanık yargılanıyor. 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplayıp yurt dışına kaçan firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesi istenmişti. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü firari 20 sanığın yargılandığı dava sürüyor.