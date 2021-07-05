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Giriş Tarihi: 5.7.2021 23:25

Yabancı askeri gemiler kıyıdaki tekneleri parçaladı

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Yabancı askeri gemiler kıyıdaki tekneleri parçaladı

İstanbul boğazından geçiş yapan savaş gemilerinin aşırı hızlı gitmesi nedeniyle, Çengelköy’de kıyıda bağlı tekneler hasar gördü. Tarihi Çınaraltı çay bahçesinin camları dalgaların şiddeti nedeniyle kırılarak dağıldı.

İstanbul boğazında öğle saatlerinde Karadeniz yönüne doğru giden üç tane yabancı bayraklı askeri geminin aşırı hızlı olması nedeniyle oluşturduğu dalgalar kıyıdaki teknelere zarar verdi.

Yabancı askeri gemiler kıyıdaki tekneleri parçaladı | Video

Çengelköy'de kıyıda bağlı tekneler dalgaların şiddetinden kullanılamaz hale gelirken, tarihi Çınaraltı çay bahçesinin camları kırıldı. Boğazda hız sınırının 10 mil olarak sabitlendiğini belirten yetkililer gemilerin 30 mil hızla geçiş yaptığını ifade etti. O sırada çay bahçesinde oturan vatandaşlar dalgalardan kaçmak isterken, telaşlı görüntüler kayıtlara yansıdı.

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Yabancı askeri gemiler kıyıdaki tekneleri parçaladı
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