Kripto para cinayeti

Bursa
Osmangazi'nin Hocahasan mahallesinde turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan Halit El Ahmat, iddiaya göre iş ortağı Ahmad Sabbagh yüzünden 20 bin dolar
zarar etti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası işyerinden ayrılıp, bir arkadaşının marketine giden Ahmat dükkanın önünde oturduğu sırada silahlı bir kişi tarafından başına tek el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırgan kaçarken o anlar kameralara yansıdı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, çevredeki çok sayıda iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Zanlı ve bindiği aracın plakasını tespit eden ekipler, otomobili Kestel
ilçesinde yakaladı. 22 yaşındaki cinayet zanlısı A.K.K. ve kaçarken kullanılan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki A.S. gözaltına alındı. Zanlı A.K.K. verdiği ilk ifadede kendisine silahı Ahmad Sabbagh'ın verdiğini ve azmettirdiğini söyledi.
BEYRUT'A KAÇIYORDU
Olayın azmettiricisi olduğu öğrenilen Ahmad Sabbagh'ın yurt dışına kaçma ihtimali olduğunu belirleyen ekipler, zanlının peşine düştü. Önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na, oradan da Esenboğa
'ya geçen zanlıyı yakın takibe alan ekipler, Lübnan
'ın Beyrut
şehrine bilet alan Ahmad Sabbagh'ı kıskıvrak yakaladı. Gözaltındaki 3 kişinin sorgusu sürüyor.