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Giriş Tarihi: 9.7.2021 15:57

Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, ne zaman?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, ne zaman?

Dünyanın en eski ve en büyük spor organizasyonlarından Kırkpınar Yağlı Güreşleri toplamda 3 gün sürecek. Türk toplumunun geleneksel spor kültüründe önemli bir yeri bulunan yağlı güreşlerinin yayın günü, tarihi ve saati merak ediliyor. Bu yıl 660. kez gerçekleştirilen yağlı güreşleri canlı yayında takip edilecek olup üç tur halinde yapılacak. Yağlı güreş izlemeyi sevenlerin kaçırmak istemeyeceği Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, ne zaman?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçmişten günümüze büyük ilgiyle takip edilen organizasyon 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 gün boyunca efsane maçlara sahne olacak er meydanında güreşçiler rakiplerini alt etmeye çalışacak. Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, ne zaman?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9 Temmuz Cuma günü başladı. Bu yıl 660.si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda 11 Temmuz Pazar günü yapılacak başpehlivanlık güreşiyle tamamlanacak. Karşılaşma DMAX kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kırkpınar yağlı güreş müsabakalarının açılış müsameresi 9 Temmuz Cuma günü 18.30 itibariyle DMAX kanalından canlı izlenebilecek. 10 Temmuz Cumartesi günü ise 12.30'da 1. Tur başlayacak ve 2 ve 3. Tur ise 15.00, 17.00 saatlerinde izlenebilecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Kırkpınar bu yıl DMAX Türkiye kanalından canlı yayınlanacak.

PROGRAM

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşler, yarınki ilk gününde minik boyda başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak.

Güreşlerde 10 Temmuz Cumartesi günü ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek.

Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilecek.

Organizasyonun son gününde, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

2021 Kırkpınar bu yıl DMAX Türkiye kanalından canlı yayınlanacak.

Dmax Türkiye Kırkpınar yayın programı:

18:30

Açılış Merasimi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

DMAX Türkiye

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, ne zaman?
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