Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Bu sene 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, ne zaman ve canlı nasıl izlenir?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçmişten günümüze büyük ilgiyle takip edilen organizasyon 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 gün boyunca efsane maçlara sahne olacak er meydanında güreşçiler rakiplerini alt etmeye çalışacak. Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, ne zaman?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9 Temmuz Cuma günü başladı. Bu yıl 660.si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda 11 Temmuz Pazar günü yapılacak başpehlivanlık güreşiyle tamamlanacak. Karşılaşma DMAX kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kırkpınar yağlı güreş müsabakalarının açılış müsameresi 9 Temmuz Cuma günü 18.30 itibariyle DMAX kanalından canlı izlenebilecek. 10 Temmuz Cumartesi günü ise 12.30'da 1. Tur başlayacak ve 2 ve 3. Tur ise 15.00, 17.00 saatlerinde izlenebilecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Kırkpınar bu yıl DMAX Türkiye kanalından canlı yayınlanacak.

PROGRAM

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşler, yarınki ilk gününde minik boyda başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak.

Güreşlerde 10 Temmuz Cumartesi günü ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek.

Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilecek.

Organizasyonun son gününde, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.