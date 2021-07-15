Alanya'da Norveçli turist evinde ölü bulundu

Antalya'nın ilçelerinden Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde ev arkadaşıyla birlikte yaşayan Norveçli Loke Wilson (61) yatağında hareketsiz bulundu. Arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Wilson'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Wilson'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.