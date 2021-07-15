Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da Norveçli turist evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 15.7.2021 15:22

Alanya'da Norveçli turist evinde ölü bulundu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da Norveçli turist evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya'nın İlçesi'nde yaşayan Loke Wilson (61) ev arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Wilson’un hayatını kaybetti belirlendi.

Antalya'nın ilçelerinden Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde ev arkadaşıyla birlikte yaşayan Norveçli Loke Wilson (61) yatağında hareketsiz bulundu. Arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Wilson'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Wilson'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da Norveçli turist evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA