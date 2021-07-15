Genç anne psikopat sevgili kurbanı

Olay, Seferihisar ilçesi Tuzla Caddesi üzerinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Hatun Aksoy motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken yanına bir kamyonet yanaştı.

Kamyonetten pompalı tüfekle genç kadına ateş açıldı. Genç kadın kanlar içinde yere savruldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, yerde yatan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI

Olayın ardından Karabağlar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan polisi arayan Yusuf Kaçar, Aksoy'u kendisinin öldürdüğünü, teslim olmak istediğini belirtti. Şüpheli Kaçar bulunduğu yerde gözaltına alındı. Kaçar ifadesi alınmak üzere Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.