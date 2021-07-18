Alanya'da feci kaza! Rus kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşanan kazada ölen Rus kadının kimliği tespit edilemedi Jandarma Olay ekiplerince Rus kadının kimliği tespit edilmesi için parmak izi alınarak kriminale gönderildi.

Kaza saat 22.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen Rus uyruklu olduğu tahmin edilen 40 yaşlarındaki kadın, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada S.A.'nın (21) kullandığı motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle Rus Turist kadın, yola savrularak metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü de asfaltta düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine jandarma, bölge trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirledi. Motosiklet sürücü S.A.'nın hafif yaralandığı tespit edildi. S.A. ambulansla ALKÜ hastanesine götürülürken, hayatını kaybeden Rus kadının cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacak.





RUS KADININ KİMLİĞİ KRİMİNAL TESPİT EDECEK



Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaya geçidinden geçerken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki Rus kadın turisttin kimliği tespit edilmesi için Savcılık talimatıyla Jandarma Olay ekiplerince alınan parmak izleri kiminale gönderildi.