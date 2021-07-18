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Giriş Tarihi: 18.7.2021 17:47 Son Güncelleme: 18.7.2021 17:59

"Baba dikkat et" dedikten sonra dehşeti yaşadılar! Araç saniyeler sonra taklalar attı

İHA
Baba dikkat et dedikten sonra dehşeti yaşadılar! Araç saniyeler sonra taklalar attı

İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen ailenin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı. 5 kişinin yaralandığı kazada, oğlunun hemen kaza öncesi sürücüye "Baba dikkat et, yoldan çıkıyorsun" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı için İstanbul'dan Kastamonu'nun Hanönü ilçesine gelen Bahattin Koç idaresindeki otomobil, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü Bahattin Koç (45) ile araçta bulunan Nurcan Koç (42), Münevver Akbulut (76), Saim Akbulut (24) ve Halil Onur Koç (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

EKİPLER AİLENİN YAKINLARINI SAKİNLEŞTİRDİ

Kazanın ardından ailenin yakınları olay yerine geldi. Etrafa savrulan eşyaları toplayan ailenin yakınlarını sakinleştirmek ise emniyet güçlerine düştü. Emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

"BABA DİKKAT ET, YOLDAN ÇIKIYORSUN"

Kazanın hemen öncesinde araçta bulunan Halil Onur Koç'un "Baba dikkat et, yoldan çıkıyorsun" dediği öğrenildi.

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"Baba dikkat et" dedikten sonra dehşeti yaşadılar! Araç saniyeler sonra taklalar attı
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