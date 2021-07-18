"Baba dikkat et" dedikten sonra dehşeti yaşadılar! Araç saniyeler sonra taklalar attı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüsü Bahattin Koç (45) ile araçta bulunan Nurcan Koç (42), Münevver Akbulut (76), Saim Akbulut (24) ve Halil Onur Koç (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.