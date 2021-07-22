Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın
Giriş Tarihi: 23.7.2021 00:47 Son Güncelleme: 23.7.2021 01:02

Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın

DHA
Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Antalya OSB 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında, saat 22.45 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni hakkında henüz net bilgiye ulaşılamayan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye, yangının çevre fabrikalara da sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

FABRİKADA KİMSENİN OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Fabrikada çalışan bulunmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadığı öğrenildi. İtfaiye, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, "Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. İçerideki plastik parçalarının yanması bekleniyor. Çevre fabrikalara sıçramaması için gerekli önlemler alındı. Fabrikada mesai olmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı" dedi.

Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA