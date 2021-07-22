FABRİKADA KİMSENİN OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Fabrikada çalışan bulunmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadığı öğrenildi. İtfaiye, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, "Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. İçerideki plastik parçalarının yanması bekleniyor. Çevre fabrikalara sıçramaması için gerekli önlemler alındı. Fabrikada mesai olmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı" dedi.

Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın | Video