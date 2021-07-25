Tiyatro sanatçısı Levent Aykul Kemer’de torağa verildi

Antalya'nın Kemer ilçesi Beycik Mahallesinde Demirsu Sitesi'indeki evinde 23 Temmuz tarihinde ölü bulunan Levent Aykul (61), Beycik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ölümü şüpheli bulunduğu için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Aykul'un cenazesi annesi Necla Aykul, ablası Emel Kalkandelen tarafından alındı.
"TORUNUNU GÖREMEDİ"
Abla Emel Kalkandelen, "Rahmetlinin kızı Selin Yıldırım ve annesi Necla Aykul'un gelmesini bekledik. Cenazeyi bugün aldık. Torunun göremedi." dedi. Levent Aykul'un cenazesi Beycik Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.