Gül Kireklo’nun babası vefat etti

SABAH Gazetesi muhabiri Gül Kireklo'nun babası Necati Kireklo, 83 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllardır demans hastalığıyla mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede önceki gece hayatını kaybeden Necati Kireklo'nun cenazesi dün Edirne Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akmescid Camisi'ne getirildi. Necati Kireklo, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel, Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve Yazı İşleri Müdürü Hülya Ünlü Mavigözlü ile mesai arkadaşları, Gül Kireklo'yu yalnız bırakmadı.