Meteor nedir, nasıl oluşur? Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur, ne anlama gelir? İzmir’e meteor düştü iddiası!

METEOR NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler ardından "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.

METEOR DÜŞMESİ NEDEN OLUR, NE ANLAMA GELİR?

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

İZMİR'DE METEOR DÜŞTÜ İDDİASI!

İzmir'e 31 Temmuz gecesinde saat 01.54 civarlarında meteor düştüğü iddiaları sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Pek çok kullanıcı bu anlara şahit olurken fotoğraflarda parlak bir cismin gökyüzünü delerek düştüğü gözlemlendi. Konuya yönelik resmi kurumlardan açıklama beklenirken meteor düşmesiyle ilgili detaylar merak konusu oldu.