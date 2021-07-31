İzmir'den gelen meteor görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 31 Temmuz Cumartesi gecesinde saat 01.54 civarlarında İzmir'e meteor düştüğü iddia edilirken konuyla ilgili açıklama beklentisi giderek arttı. Meteorun gerçekten düşüp düşmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken Meteor nedir, nasıl oluşur ve (Göktaşı) düşmesi neden olur sorusuna yanıt aranıyor. Uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adı olarak bilinen Meteor nedir, nasıl oluşur? Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur, ne anlama gelir? İzmir'e meteor düştü iddiası!
Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler ardından "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.
Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.
İzmir'e 31 Temmuz gecesinde saat 01.54 civarlarında meteor düştüğü iddiaları sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Pek çok kullanıcı bu anlara şahit olurken fotoğraflarda parlak bir cismin gökyüzünü delerek düştüğü gözlemlendi. Konuya yönelik resmi kurumlardan açıklama beklenirken meteor düşmesiyle ilgili detaylar merak konusu oldu.
Gök taşı ya da meteor, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur.