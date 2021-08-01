Torunoğulları: "Devletin her kurumu oradaydı"

Marmaris'te 29 Temmuz günü öğle saatlerinde başlayan ve halen devam eden orman yangını ciğerlerimizi dağlıyor. Yangının etkisiyle yeşille dolu ormanlar küle dönerken, yerleşim yerleri de tedbiren boşaltılıyor. Turizmin en hareketli olduğu dönemde yaşanan yangın ister istemez turistleri de etkiliyor. Orman yangınıyla mücadele eden Marmaris'te yangının turizme etkisini ORKA Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları SABAH'a anlattı.

Yangının ilk gün başladığı noktanın kendilerine uzak olduğunu anlatan Torunoğulları, "Yangının buraya kadar gelebileceği insanın aklına bile gelmiyor. Tahmini öğlen saat 3 civarında denizden otelin üst kısımlarının yanmaya başladığını gördük. Hemen olay yerine geçtik, biz oraya giderken de itfaiye, OGM ekipleri, helikopterler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler hummalı bir çalışma yürüttü. Ancak helikopterler gece uçamadığı için yangın yayılarak devam etti. İlk gün bir de çok kuvvetli bir rüzgar esti, korkunç bir şeydi" dedi.





"TEDBİRİMİZİ ALDIK"

Otelde yangının ilk gününde 1100 tane müşteri olduğuna dikkat çeken Torunoğulları, yangına karşı aldıkları tedbirleri anlatarak, "Otel olarak su depolarımız çok büyük, boru sistemlerimiz gelişmiş. Ayrıca otel açılmadan ve acil durumlarda nasıl hareket edeceğimize dair kış döneminde personelimize yangın eğitimi aldırıyoruz. Eğitimlerde kozalağın yandığı zaman yangını nasıl yayabileceğinden, tehlikeli olabileceğinden bahsetmişlerdi. Bunu hatırlayarak otelin etrafındaki ağaçları ve toprakları durmadan ıslattık" şeklinde konuştu.





"İLK GECE MARMARİS'TE HELİKOPTERLER UÇANA KADAR DEVLET OLAY YERİNDE NÖBETTEYDİ"

Hava karardığında devletin yangınla mücadele etmek için olay yerine geldiğini de söyleyen Torunoğulları, "Akşam olup helikopterler gittiğinde, itfaiye araçları, OGM ekipleri, belediyenin araçları, emniyet teşkilatının TOMA'ları ile yangına müdahale devam etti. Marmaris Kaymakamımız Ertuğ Şevket Aksoy ve Muğla Emniyet Müdürümüz Süleyman Suvat Dilberoğlu olay yerine intikal etti. Emniyetinden jandarmasına, ormancısından itfaiyecisine, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nden Çevre Bakanlığı'na kadar bütün devlet kurumlarımız orada toplandılar. İlk gün Marmaris'te ikinci gün helikopterler uçana kadar devlet olay yerinde nöbetteydi" ifadelerini kullandı.





YANAN NOKTALARI KENDİMİZ DRONE'LA BELİRLEDİK



Drone kullanarak aldıkları tedbirlere değinen Torunoğulları, uçurdukları dronelarla yangının üst kısmından noktalar belirlediklerini ve 'bir faydası olur' diye devletin ilgili kurumlarına bu fotoğraflı bilgileri ilettiklerini anlattı.



"BEN YANGININ TURİZMİ PEK ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yangınlar yerleşim yerine yaklaştıkça oteli tahliye etmek için tedbirler aldıklarını ve planlamalar yaptıklarını söyleyen Torunoğulları, "Bir karar aldık. Yangın belirli bir noktaya kadar inerse oteli tahliye edecektik. Ateş bizim beklediğimiz noktaya gelmeyince tahliye yapmadık. Yabancı müşterilerimizde herhangi bir panik yaşanmadı ancak yerli müşterilerimiz otelimizi terk etti. Ben yangının turizmi pek etkileyeceğini düşünmüyorum. Tabi ki moralimiz bozuk, bu bozukluk olacak. Ama Marmaris'teki yeşillik, deniz hangi ülkede var? Bu güzellik kayboluyor" dedi.





"YAŞAMINI YİTİRMEDEN ÖNCE ŞAHİN'İ GÖRDÜK"



Yangın sırasında söndürme çalışmalarını yürüten ekibe yardım götürürken yaşamını yitiren Şahin Akdemir ile ilgili yaşadıklarına değinen Torunoğulları, şunları kaydetti:

"O gece bir çocuğumuz geldi, eli yüzü is içinde kalmış. Personelimiz elini yüzünü yıkaması için çağrıda bulundu. Çok yorguna benziyordu zaten. Bu kişi çantasına su ve ayran doldurarak söndürme çalışmalarındaki personele götüren Şahin Akdemir'di. Allah rahmet eylesin. Benim bunca yıllık hayatımda en çok üzüldüğüm Şahin oldu."



"YANGININ İÇERİSİNDE GECE GÜNDÜZ DEMEDEN OLAY YERİNDE OLMAYAN DEVLETİN HİÇBİR KURUMUNU GÖRMEDİM"

Sosyal medyada devletin yangın söndürme çalışmalarında yetersiz kaldığıyla ilgili yapılan paylaşımlara da değinen Torunoğulları, "Ben o gece yaşadım. O gece yangının içerisinde gece gündüz demeden olay yerinde olmayan devletin hiçbir kurumunu görmedim. Marmaris İçmeler de her noktada anında yetişip müdahale ettiler. Vatandaşlar belki, 'bizim yeterli derecede malzememiz yoktu' diyebilir. Olabilir, sadece tek noktada yangın çıksaydı 3-5 saatte söndürür çeker giderdik. Ama bir noktada değil, Türkiye'nin birçok şehrinde farklı noktalarda yangın çıktı. Bu kadar çok yangını söndürmek çokta kolay değil. Ben olayların içerisinde olmasaydım, bende öyle düşünürdüm. Ama ben olayın içinde birebir olayı yaşadığım için devletin yetersiz kaldığını düşünmüyorum" diye konuştu.



"KORKUYORUZ AMA SİZE GÜVENİYORUZ"

Olayların olduğu gece otelde olan turistlerden Rusya vatandaşı Sibkin Alexander da, tatile ailesiyle geldiğini belirterek, "Sizin ciğeriniz yanıyor, bizim ciğerimiz yanıyor. Biz gelecek senede geleceğiz. Sizlerin yangınla mücadelesini görüyoruz, nasıl çalıştığınızı görüyoruz. Biz sizlere destek oluyoruz. Yangın başladığında biz hiçbir yere gitmedik, gitmeyi de düşünmedik. Burada güvenli tatil yaptığımızı düşünüyoruz, korkuyoruz ama size güveniyoruz" değerlendirmesinde bulundu.