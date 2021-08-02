Bir köy kül oldu

Adana
'nın Aladağ
ilçesina bağlı Boztahta ve Topallı mahallerindeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangında bir çok ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Topallı Mahallesi'nde 20 ev yandı, 8 hayvan telef oldu. Evleri yanan Hatice
(55) ve Mustafa Cilgörüzoğlu (59) çifti yaşadıklarını anlattı. Hatice Cilgörüzoğlu, "Bir uyandık ki her tarafı alevler sarmış. Askerler geldi, 'Mallarınızı bırakın, canınızı kurtarın, gidin. Yapacağımız bir şey kalmadı' dedi. Biz de öyle yapıp gittik. Çok korktuk. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki canımız sağ" dedi. Baba yadigarı evi yangında küle dönen Bahri Ceren
(57) ise canlarını zor kurtardıklarını anlatarak, "Yarım saat içerisinde alevler buraya kadar geldi. Baba yadigarı evimiz yandı. Bu evde doğup büyüdüm. Çok büyük üzüntü yaşıyorum" diye konuştu.