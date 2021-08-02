Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bir köy kül oldu
Giriş Tarihi: 2.8.2021

Bir köy kül oldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Bir köy kül oldu
Adana'nın Aladağ ilçesina bağlı Boztahta ve Topallı mahallerindeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangında bir çok ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Topallı Mahallesi'nde 20 ev yandı, 8 hayvan telef oldu. Evleri yanan Hatice (55) ve Mustafa Cilgörüzoğlu (59) çifti yaşadıklarını anlattı. Hatice Cilgörüzoğlu, "Bir uyandık ki her tarafı alevler sarmış. Askerler geldi, 'Mallarınızı bırakın, canınızı kurtarın, gidin. Yapacağımız bir şey kalmadı' dedi. Biz de öyle yapıp gittik. Çok korktuk. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki canımız sağ" dedi. Baba yadigarı evi yangında küle dönen Bahri Ceren (57) ise canlarını zor kurtardıklarını anlatarak, "Yarım saat içerisinde alevler buraya kadar geldi. Baba yadigarı evimiz yandı. Bu evde doğup büyüdüm. Çok büyük üzüntü yaşıyorum" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir köy kül oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA