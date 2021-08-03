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Giriş Tarihi: 3.8.2021 22:47

Kışla yakınında yangın çıkarmak isterken yakalandı

İHA

Denizli'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanı ateşe vererek yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Edinilen bilgiye göre, Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan ateşe verildi. Kışladaki nöbetçilerin durumu fark ederek müdahale etmek istediği şüpheli olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kimliği belirlenen H.B.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltı alındı. İfadesi alınan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kışla yakınında yangın çıkarmak isterken yakalandı
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