SON DAKİKA: Ümitcan Uygun ilk ifadesini verdi! Esra Hankulu ölü bulunmuştu "Kucaklayıp odaya götürürken baygın değildi"

Ümit'i arayarak, 'Kardeş kız mosmor olmuş gel yardımcı ol' dedim. O da 'Polisi ambulansı arayın beni ama beni karıştırmayın' dedi" diye konuştu.

ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüme ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevgili oldukları iddiasını kabul etmeyerek evden çıktığı sırada Hankulu'nun hayatta olduğunu söyledi.

Emniyette ifade veren Ümitcan Uygun, "Esra'ya ayran içirdik ve kusmaya başladı. Kustuktan sonra Esra'yı salonda bulunan çekyata ıslak bir şekilde yatırdık. Ben ve Esra bir kanepede Dilan ve Furkan ise diğer kanepede yaklaşık bir saat uzandıktan sonra yatak odasına tekrar geçtik. Ben Esra'nın ıslak olmasından dolayı üzerini çıkardım ve uzun askılı boydan bir elbise giydirdim. Yatağa uzandıktan sonra da 'biraz uyuyayım da kendime geleyim' dedi. Bu esnada Esra'nın titremesi hafif şekilde devam ediyordu. Esra yaklaşık 10-15 dakika sonra uyudu. Bende yatağın sağ tarafına geçerek oturdum ve telefon ile oynamaya başladım. Saat 07.30 sıralarında bende uyuya kalmışım. Saat 10.15 sıralarında soy ismini bilmediğim avukatım Zehra beni arayarak 'adliyede seni bekliyorum, ifaden var' dedi, bende 'uyuya kalmışım abla hemen geliyorum' dedim ve telefonu kapattım. Benim telefonum çaldığında telefonun sesine Esra'da uyandı ve lavaboya gitti. Lavabodan geldiğinde ben üzerimi giyiniyordum. Esra tekrar yatağa uzandı 'bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş" dedi. Ben de 'taksi çağır ben ifadeye gideceğim' dedim. Esra da benim telefonumdan taksi durağını arayarak taksi istedi. Yaklaşık 2-3 dakika sonra taksi geldi" dedi.

'FURKAN ABİ SENİN İSMİNİ GEÇİRMEYECEĞİM DEDİ'

Kendisinin evden çıkarken Esra Hankulu'nun uyanık olduğunu söyleyerek, "Saat 11.00 sıralarında taksiye binerek adliyeye gittim. Adliyeden saat 12.30 sıralarında çıkarak avukat Zehra hanımla Necatibey Caddesinde bulunan telefon borsasına kadar yürüdük. Necatibey Caddesinde telefon borsasında bulunan daha önceden tanıdığım arkadaşımın yanına giderek kahvaltı yaptık. Saat 13.30 sıralarında Necatibey Caddesinin girişinden taksiye binerek iş yerime gittim. Saat 14.30 sıralarında Esra'nın telefonundan Furkan beni arayarak 'bu kız nefes almıyor, bu kız morarmış' dedi. Ben de Furkan'a 'kalbi atıyor mu diye bak' dedim. Furkan da 'yok abi kalbi atmıyor' dedi. 'Hemen ambulansı ve polisi ara, bildiğiniz ne varsa doğru şekilde anlatın' dedim. Furkan da 'abi senin ismini geçirmeyeceğim' dedi. Bende 'ne yediyseniz, ne içtiyseniz doğruca anlatın' deyip telefonu kapattım. Saat 18.30 sıralarında dükkanı kapatarak ben, babam ve abimle abime ait evine gittik. Yarım saat sonra kendi evime geçtim daha sonra polisler gelip beni aldılar" diye konuştu.

SEVGİ OLDUKLARI İDDİASINI REDDETTİ

Esra ile yakın bir arkadaşlığı olduğunu ancak sevgili olmadıklarını söyleyen Uygun, "Önceden bildiğim kadarıyla bir rahatsızlığı yoktu. Daha önce hiçbir tartışma yaşamadık. Furkan ve Dilan'ın iddia ettiği gibi 'benim isimi vermeyin' diye bir şey söylemedim. Esra bana lyrica adlı ilacı kullandığını söylemişti. Nereden aldığını bilmiyorum. Ölümüyle ilgili bildiklerim bunlar" diye ifade verdi.