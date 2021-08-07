MSB’den Urla yangınıyla ilgili açıklama: Personel ve iş makinesi görevlendirilmiştir

Türkiye, yangınlarla mücadelede 11'inci günü geride bırakıyor. Yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, aktif olarak devam eden 6 yangına müdahaleler ise devam ediyor.
URLA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bugün İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı.
MSB'DEN AÇIKLAMA: PERSONEL VE İŞ MAKİNESİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR
Açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Valiliğinin talebi üzerine Urla ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Ege Ordusu Komutanlığımızdan personel ve iş makinesi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.