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Giriş Tarihi: 7.8.2021 22:53 Son Güncelleme: 7.8.2021 23:21

Muğla'da yangınlarla mücadele devam ediyor! İşte son durum

Muğla’da yangınlarla mücadele devam ediyor! İşte son durum

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınları 11. gününü geride bırakıyor. Bugüne kadar meydana gelen 223 orman yangınının 217'si kontrol altına alındı. Alevler özellikle Muğla'da ciddi boyutlara ulaşırken, yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Marmaris ve Bodrum yangınları kontrol altına alınırken,  Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Seydikemer ve Milas’taki orman yangınları sürüyor. Bugün Hatay'ın Belen ilçesinde ve İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı. Öte yandan Isparta Sütçüler'de de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları da hala devam ediyor.

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddesi yangınlar ordu. Ülke genelinde peş peşe çıkan yangınlar büyük bir tedirginlik yaratırken, şimdiye kadar 223 orman yangınının 217'si kontrol altına alındı.

YANGINLARDAN EN ÇOK ANTALYA VE MUĞLA ETKİLENDİ

Yangınların en etkili olduğu yerlerden biri Antalya olurken, buradaki alevler yapılan başarılı çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Aktif olarak devam eden yangınların 5'i ise yangından en çok etkilenen bir diğer kent olan Muğla'da bulunuyor.

MUĞLA'DA 5 NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alınırken; Yatağan, Menteşe, Köyceğiz ve Milas'taki (2) yangınlar devam ediyor.

KAVAKLIDERE'DEN BAŞLAYAN YANGIN MENTEŞE İLÇESİNE SIÇRADI

Kavaklıdere'de başlayan ve daha sonra Menteşe ilçesine sıçradı. Yangın, Yılanlı ve Kozağaç Mahallesi'nde ve yukarı kesimdeki Göktepe Kulesi'nin alt kesimlerinde devam ediyor.

KÖYCEĞİZ'DE ALEVLER 3 NOKTADAN İLERLİYOR

Köyceğiz'de ise alevler üç noktadan ilerliyor. Yangınları kontrol altına almak için söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

YATAĞAN'DA 1 MAHALLE BOŞALTILDI

Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın artması ile tekrar alevlenerek Yatağan bölgesine yayılırken Yava Mahallesi boşaltıldı. Rüzgar nedeniyle Hacıveliler Mahallesi bölgesinde yangın tekrar büyüdü. Ekiplerin hava ve karadan müdahalesi sürüyor.

RÜZGAR MİLAS'TAKİ YANGINI ETKİLEDİ

Milas yangınından tek hatta devam eden yangın, rüzgarın etkisi ile tekrar dumanlar yükseldi. Uçak ve hava araçları tekrar parlama gösteren bölgelere yoğun sorti gerçekleştiriyor.

SEYDİKEMER'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan Seydikemer'deki çıkan orman yangınına da müdahale sürüyor. Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yöre halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

BELEN'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Vatandaşların ve yetkililerin odak noktasındaki yer Muğla olurken, bugün Hatay'ın Belen ilçesinde de orman yangını meydana geldi. Akşam saatlerinde 3 noktada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

16 UÇAK 57 HELİKOPTERLE YANGINLARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Öte yandan Türkiye'de devam eden 6 orman yangınına; 16 uçak, 57 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 859 arazöz, 150 iş makinası ve 5 bin 250 personelle müdahale ediliyor.

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Muğla'da yangınlarla mücadele devam ediyor! İşte son durum
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