Muğla’da yangınlarla mücadele devam ediyor! İşte son durum

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddesi yangınlar ordu. Ülke genelinde peş peşe çıkan yangınlar büyük bir tedirginlik yaratırken, şimdiye kadar 223 orman yangınının 217'si kontrol altına alındı.
YANGINLARDAN EN ÇOK ANTALYA VE MUĞLA ETKİLENDİ
Yangınların en etkili olduğu yerlerden biri Antalya olurken, buradaki alevler yapılan başarılı çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Aktif olarak devam eden yangınların 5'i ise yangından en çok etkilenen bir diğer kent olan Muğla'da bulunuyor.
KAVAKLIDERE'DEN BAŞLAYAN YANGIN MENTEŞE İLÇESİNE SIÇRADI
Kavaklıdere'de başlayan ve daha sonra Menteşe ilçesine sıçradı. Yangın, Yılanlı ve Kozağaç Mahallesi'nde ve yukarı kesimdeki Göktepe Kulesi'nin alt kesimlerinde devam ediyor.
KÖYCEĞİZ'DE ALEVLER 3 NOKTADAN İLERLİYOR
Köyceğiz'de ise alevler üç noktadan ilerliyor. Yangınları kontrol altına almak için söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
YATAĞAN'DA 1 MAHALLE BOŞALTILDI
Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın artması ile tekrar alevlenerek Yatağan bölgesine yayılırken Yava Mahallesi boşaltıldı. Rüzgar nedeniyle Hacıveliler Mahallesi bölgesinde yangın tekrar büyüdü. Ekiplerin hava ve karadan müdahalesi sürüyor.
RÜZGAR MİLAS'TAKİ YANGINI ETKİLEDİ
Milas yangınından tek hatta devam eden yangın, rüzgarın etkisi ile tekrar dumanlar yükseldi. Uçak ve hava araçları tekrar parlama gösteren bölgelere yoğun sorti gerçekleştiriyor.
SEYDİKEMER'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Öte yandan Seydikemer'deki çıkan orman yangınına da müdahale sürüyor. Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yöre halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.
BELEN'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Vatandaşların ve yetkililerin odak noktasındaki yer Muğla olurken, bugün Hatay'ın Belen ilçesinde de orman yangını meydana geldi. Akşam saatlerinde 3 noktada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
16 UÇAK 57 HELİKOPTERLE YANGINLARA MÜDAHALE EDİLİYOR
Öte yandan Türkiye'de devam eden 6 orman yangınına; 16 uçak, 57 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 859 arazöz, 150 iş makinası ve 5 bin 250 personelle müdahale ediliyor.