Son dakika: Üsküdar’da kediyi tekmeleyip öldüren şüpheliden pes dedirten savunma! Tutuklandı

"BUNU YAPAN CANİDİR"



Kedinin öldüğü mahallede yaşayan Ali Burak, "Buradaki olayı sosyal medya hesaplarından öğrendik. Mahallemizde bir tane yavru kedimiz var. Pet shoptaki bir abimiz kedileri sürekli besliyor burada. Birkaç gündür kedilerin azaldığını gördü abimiz. Daha sonra güvenlik kamera görüntülerine bakıyor, güvenlik kamera görüntüsünde bir kişinin kedilere zarar verdiğini görünce polise bildiriyor.