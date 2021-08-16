İTÜ ROV Takımı Dünya Üçüncüsü oldu

İTÜ ROV Takımı 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş 4 yıllık bir proje takımıdır. Takım, ürettikleri farklı araçlarla ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok yarışmaya katılıp başarılı dereceler elde etmeyi amaçlıyor. Bu yarışmalardan bir tanesi olan MATE ROV Championship, tüm dünyadan takımların katıldığı zorlu bir uluslararası yarışmadır. Birçok dünya 1.si ile yarışan İTÜ ROV Takımımız, bu çevrimiçi gerçekleşen bu yarışmada 2021 yılında Telepresence Category'de teknik raporda dünya 3.sü, genel sıralamada dünya 6.sı olup; Türkiye'nin şu ana kadarki en iyi derecesini elde etti.

İTÜ ROV Takımı Gemi ve Deniz teknolojisi Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi İsmail Hakkı Çelik, "Uluslararası en prestijli ROV yarışması olan MATE ROV Competition'a her sene hazırlanıyoruz. Üniversitemizin farklı bölümlerden oluşan 30 kişilik bir ekibiz. Ülke 1. si olarak katıldığımız MATE ROV Competition World'e katıldık. Birçok dünya şampiyonuna karşı mücadele verdik. Zorlu pandemi koşullarında çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için bu seneki başarımız bizim için çok değerli. Okulumuz bu süreçte her daim bizi destekleyerek yanımızda oldu. Yine bu koşullara rağmen elini taşın altına koyarak birçok takım arkadaşım çalışmaları sürdürdü. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Başarılara ulaşmamızda katkısı olan koşulsuz şartsız desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara minnettarız." dedi.