Özel güvenlik amirinin ölümüyle ilgili 1 polis tutuklandı

Esenyurt'ta 5 Haziran'da meydana gelen olayda özel güvenlik amiri olan Birol Yıldırım, polisle tartıştığı için gözaltına alınan mesai arkadaşı B.U için gittiği karakolda şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili adlı ve idari soruşturma başlatıldı.

KOMİSER TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında karakolda görevli komiser İsmail Alperen S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine soruşturma kapsamında hakkında soruşturma başlatılan polis memuru Muhammet Cihan K. ise adli kontrol tedbiri uygulamak serbest bırakıldı.