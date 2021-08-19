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Giriş Tarihi: 19.8.2021 23:12

Özel güvenlik amirinin ölümüyle ilgili 1 polis tutuklandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Özel güvenlik amirinin ölümüyle ilgili 1 polis tutuklandı

Esenyurt'ta gittiği karakolda özel güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın şüpheli şekilde ölmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada komiser İsmail Alperen S. Tutuklanırken polis memuru Muhammet Cihan K. Adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta 5 Haziran'da meydana gelen olayda özel güvenlik amiri olan Birol Yıldırım, polisle tartıştığı için gözaltına alınan mesai arkadaşı B.U için gittiği karakolda şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili adlı ve idari soruşturma başlatıldı.

KOMİSER TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında karakolda görevli komiser İsmail Alperen S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine soruşturma kapsamında hakkında soruşturma başlatılan polis memuru Muhammet Cihan K. ise adli kontrol tedbiri uygulamak serbest bırakıldı.

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Özel güvenlik amirinin ölümüyle ilgili 1 polis tutuklandı
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