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Giriş Tarihi: 20.8.2021

Yeni Asır 127 yaşında

Yeni Asır 127 yaşında

Türk basın hayatına ilkleri kazandıran Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Yeni Asır Gazetesi 127’nci kuruluş yıldönümünü kutluyor

Yeni Asır'ın yeni yaşını kutlayan Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, "Türkiye'nin ve Ege'nin özgür sesi Yeni Asır Gazetesi'nin bugün 127. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Türk basınına devrim niteliğinde yenilikler getiren ve 'Asır' adıyla Selanik'te 127 yıl önce yayın hayatına başlayan gazete 'Yeni' kelimesinin eklendiği günden itibaren Latin harflerini kullanan ilk Türk gazetesi olarak tarihte yerini aldı.

Yeni Asır Gazetesi; Türkiye'nin ilk ofset baskı tekniğini uygulaması, ilk spor ve ilk magazin ekini yayınlaması, ilk bilgisayar teknolojisini basın hayatına kazandırması ve haber dilinde 'miştir' eki yerine 'di'li geçmiş zaman eki kullanmasıyla Türk basınında büyük değişimlere de imza attı. Tarafsız, sorumlu ve dürüst haber anlayışından ödün vermeyen, okuruna yakın bir gazete anlayışıyla Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri bizlerle buluşturan Yeni Asır, Türk basın hayatının mihenk taşıdır. Yeni Asır Gazetesi'ni saygın ve köklü gazete yapan ve bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, ebediyete intikal etmiş basın emekçilerini de bu vesileyle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Yeni Asır 127 yaşında
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