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Giriş Tarihi: 23.8.2021

Kuyu suyunu vatandaşa ‘Hamidiye Su’ diye satmışlar

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Kuyu suyunu vatandaşa ‘Hamidiye Su’ diye satmışlar
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri yaşanan orman yangınlarının ardından Şile'de bulunan ormanlık alanlardaki kaçak yapılara yönelik denetim yaptı. Ekipler, yaptıkları kontroller sırasında Ulupelit mevkiindeki ormanın içinde ağaçların arasında su varilleri ve borular olduğu görüldü. Boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak suyu dolum fabrikasına uzandığını belirlendi. Fabrikanın 31 Mart seçimlerinde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu ile ortağı Murat Tükenmez'e ait olduğu öğrenildi. Fabrikada inceleme yapan jandarma ekipleri kaynak suyunun yanı sıra kuyu suyunun da arıtılarak kullanıldığını, yapı ve arıtma düzeneğinin ruhsatsız olduğunu ortaya çıkardı. Olay yerine gelen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tesisteki damacanalardan örnek alırken, işletme ile ilgili soruşturma başlatıldı. Su dolum tesisinin yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçtiği suyun İBB'ye ait Hamidiye Su markasıyla vatandaşa satıldığı belirtildi. Tesisin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından faaliyetine son verildi.

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Kuyu suyunu vatandaşa ‘Hamidiye Su’ diye satmışlar
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