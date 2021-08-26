Merak edip içeri girdi, halterde şampiyon oldu

Konya
'da yüzmeye giderken önünden geçtiği halter salonunu merak edip içeri giren Medine, 4 yıl sonra Avrupa
şampiyonu oldu. Konya Spor Lisesi
öğrencisi ve Konya TOHM
sporcusu Medine Bilicier, 4 yıl önce yüzmeyle giderken önünden geçtiği halter salonunu merak edip içeri girdi. İçerde ders veren halter hocasıyla tanıştı. Hocasının vücudunun haltere uygun olduğunu söylemesi üzerine bu spora başlayan Bilicier, farklı branşlarda dereceler elde etti. Son olarak Polonya
'nın Ciechanow
kentinde devam eden U17 ve Yıldızlar Halter Avrupa Şampiyonası
'nda mücadele eden Bilicier, koparmada 71 kilo ile gümüş, silkmede 91 kilo ile gümüş ve toplamda 162 kilo ile altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
'HEDEFİM OLİMPİYATLAR'
Hedefinin önümüzdeki Dünya Şampiyonası ve ardından da 2024 Olimpiyatları
olduğunu belirten Bilicier, "Yüzme kursuna giderken halter salonunun önünden geçiyordum. Merak edip içeri girdikten sonra hayatım değişti. Vücudumun bu spora uygun olduğu söylenince çeşitli başarılar elde ettim. Polonya'daki Avrupa şampiyonluğum çok önemliydi. Çok mutlu oldum. Türk
bayrağımızı orada dalgalandırmış olmak beni daha çok mutlu etti. Hedefimde önümüzdeki dünya şampiyonası ve ondan sonraki 2024 Olimpiyatları var. Orada da şampiyon olup Türk bayrağını yine en üstte dalgalandırmak istiyorum. Bu şampiyonluğu yangınlarla, sellerle kötü günler geçiren güzel ülkeme ve Türk milletine armağan ediyorum" dedi.