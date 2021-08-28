Elektrik çarpan kadını hastaneden alıp toprağa gömerek tedaviye kalkıştılar

Diyarbakır
'da elektrik akımına kapılan Yusran Kaya'nın (33) yakınları, genç kadını kaldırıldığı hastanenin bahçesinde toprağa gömerek tedavi etmeye çalışınca krize neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Yusran Kaya dün öğle saatlerinde Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acilde müdahalesi yapılan Kaya'nın yakınları, tedaviye karşı çıktı. Kaya'nın vücudunun büyük bölümü toprağa gömülerek elektrik akımının etkisinden kurtulacağına inanan yakınları, görevlilerin çabalarına rağmen imza karşılığı sorumluluğu üstlenerek hastayı teslim aldı. Sedyeyle dışarıya çıkarılan Kaya, hastane bahçesine kazılan çukura gömülmek istendi. İhbar üzerine polisler olay yerine gelince gerginlik yaşandı. Kaya'nın yakınları ile güvenlik güçleri arasındaki arbede cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polisin engellemesinin ardından, yakınları Kaya ile hastaneden ayrıldı.