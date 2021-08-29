Masaj salonuna yapılan baskında yakalanan muhtarlardan ilginç savunma!

Kütahya'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesinde masaj salonu adı altında para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda R.N. ve yabancı uyruklu S.I'nın, para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilirken burada müşteri olarak bulunan 2 kişinin de muhtar olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Baskın esnasında yakalanan ve isimleri açıklanmayan 2 muhtarın "Biz buraya ikamet kontrolü yapmak amacıyla gelmiştik. Kötü bir amacımız yok" şekinde konuştukları belirtildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, yabancı uyruklu S.I. sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.