Cem Uzan’a TMSF davası: 2 yıl 4 ay hapis istemi...

Ekim 2009'dan bu yana firari olarak Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın, sosyal medya üzerinden eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk ve üyeleri hakkında yaptığı açıklamalarından dolayı davalık oldu. Şubat 2020 yılında sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan Cem Uzan, TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk ve kurul üyelerini hedef almıştı.

'MESNETSİZ AÇIKLAMALARLA HEDEF GÖSTERDİ'

Cem Uzan yaptığı açıklamanın bir kısmında, 'Ahmet Ertürk ve TMSF denen hırsızlar ordusu' ibaresini kullanınca TMSF Başkan ve Kurul üyeleri Uzan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Cem Uzan'ın mesnetsiz bir şekilde hakaret ve iftiralarda bulunduğu, bu nedenle hem kurumun hemde şahısların alenen hedef alındığı ifade edildi.

HAKARETTEN 2 YIL 4 AY HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında halen aranması bulunan Cem Uzan'ın Türkiye'de bir adresi olmadığı için ifadesi alınamadı. Savcılık İnstagram hesabı onaylı 'Tik'e sahip olan Cem Uzan'ın gerçek hesap sahibi olduğundan şüphe olmadığına kanaat getirerek söz konusu paylaşımlardan dolayı hakkında, 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçundan 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.