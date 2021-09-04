Damacananın içindeki hortum yargıya taşındı

Türkiye damacana suyun içerisinde çıkan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki hortum skandalıyla çalkalanıyor.

Eskişehir'de yaşayan ve ismi açıklanmayan bir vatandaş, evine Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ve dağıtımı yapılan Kalabak suyundan sipariş etti. Vatandaş, ilk etapta sepet içinde kendisine getirilen damacanadaki hortumu fark etmedi. Her şey damacana suyun sepetten çıkarılmasıyla ortaya çıktı. Durumu CHP'li belediye ve firma yetkililerine bildiren vatandaş bir sonuç alamadı.

"SAĞLIĞIMIZLA OYNANIYOR"

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Gücüyener, konuyu "acı verici" olarak nitelendirdi. Suyu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESKİ'nin ürettiğini hatırlatan Gücüyener, "Kalabak suyunun son yıllarda geldiği hale biz de inanamıyoruz. Açıkçası sağlığımızla oynamak artık alışkanlık haline geldi" ifadelerini kullandı.

İLK SKANDAL DEĞİL

Gücüyener, "Kısa bir süre önce 10 yıla aşkın süredir kullanılan damacanaları kullandığımız çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 'Ben mi bakacaktım damacanaların altına?' dedi, genel müdürü görevden aldı. Bundan kısa bir süre sonra damacananın içerisinden plastik çıktı. Şimdi de hortum çıktı. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten denetimlerde ve kalite standartlarında ciddi bir sorun var" dedi.

AK PARTİ SKANDALI YARGIYA TAŞIDI

Hortumlu damacana skandalının ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı da harekete geçti. Aynı zamanda avukat olan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Gücüyener, savcılığa şikayette bulunduklarını söyledi. Gücüyener, olayda ihmali bulunanların cezalandırılması ve halk sağlığı ile oynanmaması için konunun takipçisi olacaklarını belirtti.