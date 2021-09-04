Giriş Tarihi: 4.9.2021

Deniz ürünlerine haram demek sakıncalı Muhammed UZUN

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yengeç ve ıstakoz gibi deniz ürünlerinin haram olduğuna ilişkin Kur’an ve hadislerde bir ifade olmadığını belirterek, “Haramlığı net olarak belirtilen bir ürünle karşılaştırılması sakıncalı” dedi