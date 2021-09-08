İki asırlık soyağacınızı tek tıkla oluşturun

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
, vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı
tasarlayabilecekleri "soyağacı oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS
) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.
MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi
'nde 1904'te yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığından 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor. e-Devlet
'ten soyağacı oluşturmak için "www.turkiye.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli doğrulama araçları kullanılarak kimlik doğrulandıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/soy ağacı oluşturma" hizmeti seçilerek soyağacına ait elektronik belge alınabilecek. Ayrıca "nvi.gov.tr" adresinden "e-hizmetler / e-sorgulamalar / soyağacı sorgulama" hizmeti seçilip e-Devlet ile giriş yaparak da ilgili hizmete ulaşılabilecek. Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek.