MSKÜ’de dersler 27 Eylül’e ertelendi

Muğla Sıtkı Kocman Üniversitesi (MSKÜ) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yüz Yüze Eğitim açıklaması yaptı. Daha önce 20 Eylül'de açılması gereken güz yarıyılının 27 Eylül'e ertelendiğini bildirildi.

MSKÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin barınma sorunları yaşamasının göz önüne alınarak, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç, derslerin başlama tarihinin 27 Eylül olarak değiştirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öğrencilerimizin dikkatine. Üniversitemize yeni kayıt olan ve mevcut öğrencilerimizin KYK yurt müracaatlarına ilişkin yerleştirme takvimi doğrultusunda yaşanması muhtemel barınma sorunları göz önünde bulundurularak; Üniversitemiz akademik takviminde 20 Eylül 2021 olarak ilan edilen derslerin başlama tarihi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç Üniversitemizin diğer tüm birimlerinde bir hafta ertelenerek 27 Eylül 2021 olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik doğrultusunda Akademik Takvimde yapılacak diğer düzenlemeler Üniversitemiz web sayfasından takip edilebilir."