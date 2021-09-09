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Giriş Tarihi: 9.9.2021 23:40

Siber dolandırıcı çetesinde 9 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Siber dolandırıcı çetesinde 9 kişi tutuklandı

Bankaların kara listesinde bulunan ve kredi alamayan vatandaşları, internet üzerinde kredi vermek vaadiyle dolandırdıkları  iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden, 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli ve Sakarya'da oluşturdukları takipçileri yüksek sosyal medya hesaplarından, bankaların kara listelerinde bulunan vatandaşları kredi verme vaadiyle yapmış oldukları reklamlar ile ikna ederek dolandırdıkla ileri sürülen 13 kişi, Kocaeli İl EmniyetMüdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu çökertilen çetenin şimdiye kadar bu yol ile 50 kişiyi dolandırdıkları ve yaklaşık 700 bin lira değerinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.Öğle saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 9 kişi tutukklanırken, 4 kişi adli kontrol ile serbest kaldı.

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Siber dolandırıcı çetesinde 9 kişi tutuklandı
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