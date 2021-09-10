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Giriş Tarihi: 10.9.2021 16:59 Son Güncelleme: 10.9.2021 17:05

Gemi kaptanı memleketi Giresun’da toprağa verildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Gemi kaptanı memleketi Giresun’da toprağa verildi

15 gün önce İspanya açıklarında seyreden Global Lake isimli gemide personeller tarafından yapılan tank temizliği sırasında 2 mürettebatla birlikte zehirlenerek hayatını kaybeden gemi kaptanı Ahmet Akdeniz (41), memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İspanya'da yasal işlemlerden dolayı yaklaşık 15 gündür cenazesi bekletilen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz,dün memleketi Giresun'a gönderildi. Kaptan Akdeniz, Eynesil Merkez Yeni Camide ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, İlçeye bağlı Köseli Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaptan Ahmet Akdeniz'in Cenazesine, Giresun Valisi Enver Ünlü,Giresun İl Jandarma Komutan Yrd.Ali Taşyürek, Giresun İl Emniyet Mdr.Yrd. Serhan Açıkgöz,Eynesil İlçe Kaymakamı İdris Koç, Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, ilçe Garnizon Komutanı Uğur Ahmet Alkan,İlçe Emniyet Müdürü Halil Ertem, ailesi,yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Gemi kaptanı memleketi Giresun’da toprağa verildi
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