Gemi kaptanı memleketi Giresun’da toprağa verildi

İspanya'da yasal işlemlerden dolayı yaklaşık 15 gündür cenazesi bekletilen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz,dün memleketi Giresun'a gönderildi. Kaptan Akdeniz, Eynesil Merkez Yeni Camide ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, İlçeye bağlı Köseli Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kaptan Ahmet Akdeniz'in Cenazesine, Giresun Valisi Enver Ünlü,Giresun İl Jandarma Komutan Yrd.Ali Taşyürek, Giresun İl Emniyet Mdr.Yrd. Serhan Açıkgöz,Eynesil İlçe Kaymakamı İdris Koç, Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, ilçe Garnizon Komutanı Uğur Ahmet Alkan,İlçe Emniyet Müdürü Halil Ertem, ailesi,yakınları ve vatandaşlar katıldı.