Devasa "Çay Çarşısı" projesinde sona doğru

Rize'de inşası hızla devam eden "Çay Çarşısı" projesinin onlarca kişiye istihdam sağlamasının yanı sıra bölge ekonomisine yakın sürede büyük katkılar sağlayacağı ön görülüyor. Daha inşaatı bitmeden şehrin sembolü olarak nitelendirilen proje halk tarafından da yoğun ilgi görüyor. Guinnes rekorlar kitabına girmeye aday olan 29 metrelik çay bardağı aynı zamanda Doğu Karadeniz'inde turizm bölgesi olmaya aday.

Amasya'da yaşayan ve Rize'ye tatile gelen Nermin Çetinoğlu ise, Çay bardağının Rize'nin simgesi olduğu için her ilçeye sembolik olarak o şekilde bir yapının yapılması gerektiğini belirterek "Çay bardağının bitmesini dört gözle bekliyorum. Ortaya güzel bir şey çıkacak. Daha şimdiden büyüleyici bir ambiyansı var. Bence Rize'nin tüm ilçelerine sembolik olarak birer tane yapılmalı. Sonuçta Rize çay ile anılan bir şehir. Bence şehir merkezine yapılan atmaca heykelinden daha mantıklı" ifadelerini kullandı.

"ANZER BALI ÇAY ÇARSISINDA SATIŞA SUNULACAK"

Rize'ye gelen yerli ve yabancı turistler açısından önemli bir yer olacağını dile getiren Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel ise "Rizemizin simgesini oluşturan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rize'ye gelen yerli ve yabancı turistler açısından çok güzel bir simgedir. Rize çayı ile bilinen ve anılan bir şehirdir. Çayla temelde özleşen, meşhur ince belli bardağımızdır. O nedenle böyle bir simgenin Rize'de yapılması çok güzel oluşum oldu. Yanında hemen çay çarşımız var. Rize için, gelen yerli ve yabancı turistler için çok güzel bir tanıtım olacak. Çay varsa Rize var, bal varsa Anzer var. Tabi ki Rize'nin ve Türkiye'nin önemli markası olan Anzer Balı'nın da bu çarşımızın içerisinde bir marka değeri olarak olmasından gurur duyacağız. Haliyle burada olması gereken de bir ürünümüzdür" dedi.

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/SABAH