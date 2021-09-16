İBB’nin sosyal yardımları kesildi

İBB
Sosyal Hizmetler Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyon Başkanı Sıddık Özgenç, İBB'nin 2.5 yıllık dönemde ihtiyaç sahibi on binlerce vatandaşa ödenen sosyal yardımları kestiğini bildirdi. İBB Meclisi
toplantısında konuşan AK Parti
Meclis Üyesi de olan Özgenç, korona salgını döneminde İBB Meclisi'nin 'Sosyal hizmetler bütçesi, genel bütçenin yüzde 3'ünü geçemez' maddesini değiştirip yüzde 15'e çıkarttığını kaydederek, "Bu sayede pandemi döneminde daha fazla insana yardım yapılabilmesi imkânını sağladık. Her fırsatta hükümetin yardımlarını az bulan yönetimin, İstanbul
halkının bu hizmetten yararlanmasını engellemesi anlaşılır değil" dedi.