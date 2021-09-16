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Giriş Tarihi: 16.9.2021

İBB’nin sosyal yardımları kesildi

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İBB’nin sosyal yardımları kesildi
İBB Sosyal Hizmetler Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyon Başkanı Sıddık Özgenç, İBB'nin 2.5 yıllık dönemde ihtiyaç sahibi on binlerce vatandaşa ödenen sosyal yardımları kestiğini bildirdi. İBB Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Meclis Üyesi de olan Özgenç, korona salgını döneminde İBB Meclisi'nin 'Sosyal hizmetler bütçesi, genel bütçenin yüzde 3'ünü geçemez' maddesini değiştirip yüzde 15'e çıkarttığını kaydederek, "Bu sayede pandemi döneminde daha fazla insana yardım yapılabilmesi imkânını sağladık. Her fırsatta hükümetin yardımlarını az bulan yönetimin, İstanbul halkının bu hizmetten yararlanmasını engellemesi anlaşılır değil" dedi.
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İBB’nin sosyal yardımları kesildi
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