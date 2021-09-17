En havalı okul TEKNOFEST’te

Gebze Teknik Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencileri, tamamen yerli ve milli imkânlarla yerli drone ve uçak üretti. Donanımları, tasarımları, yazılımları ve kontrollü uçuşlarının hepsini 50 öğrencinin yaptığı drone ve uçaklar, 2021 TEKNOFEST'te drone ve uçak kategorisinde yarışıyor. Gebze Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Havacılık ve Uzay Kulübü'nün Kurucu Akademik Danışmanı Prof. Dr. İlyas Kandemir, "Sayın Selçuk Bayraktar
'ın gençlerimize örnek olan azmi ve girişimleri gençlerimiz için ufuk açıyor. Sayın Bayraktar'ın misyonu ve gençliğimizde uyandırdığı duygular ufuk açıcı, ilham verici, sınırların ötesini hedefleyen vizyonlar kazandırıyor" dedi. Kandemir şunları söyledi:
BAYRAKTAR'IN PEŞİNDEN AŞKLA...
Klasik üniversite hocaları mühendislik derslerinde fizik kanunlarını, erişilemeyecek sınırları anlatırlar. Oysa bizim öğrencilere ufuk açıcı, ilham verici, sınırların ötesini hedefleyen vizyonlar kazandırmamız lazım. Sayın Bayraktar'ın misyonu ve gençliğimizde uyandırdığı duygular işte bu noktada çok değerli. 2. Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde kendisi açıkça multi-disipliner olarak yetiştirilmiş gençlerin artık çok değerli olduğunu ifade etti. Biz hocalara düşen de bu doğrultuda çalışan öğrenciler yetiştirmek, onlara sektörün ve çağın gerektirdiği en üst formasyonu kazandırmaktır. Çağımız bilgiye hızlıca ulaşmanın mümkün olduğu bir çağ gibi görünse de asıl önemli olan doğru bilgilye ulaşıp onu doğru değerlendirmeyi başarmaktır. Teknoloji meraklısı gençlerin kendilerini yetiştirmek için farklı disiplinlerde, çok ve verimli çalışmaları gerekiyor.
HERKES TEKNOFEST'E GİTMELİ
TEKNOFEST çok farklı kategorilerde ulusal ve uluslararası teknolojik ve bilimsel yarışmaların yer aldığı, çeşitli teknolojik gösterilerin sahnelendiği, tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı, teknoloji aşkı ile dolu milyonların akın akın koştuğu bir festivaldir. Gerek katılım yoğunluğu ve gerekse etkinlerin kalitesi bakımından, dünyadaki muadillerinden, bence, uzak ara öndedir. Her yıl Türkiye'de yapılıyor olması gerçekten büyük bir şans bizim için. Her bireyin ömründe en az bir kere o havayı soluması lazım diyorum. Hele çocuklarımız ve gençlerimiz muhakkak gitmeliler. İnanın bir TEKNOFEST ziyareti, teknolojik ilham için bin ders anlatmaktan çok daha etkilidir. 21'inci yüzyılın bizi nereye, hangi teknolojik geleceklere taşıdığını görmek, hatta onlara yol vermek üzere ilham almak için TEKNOFEST çok büyük bir nimet.
YERLİ VE MİLLİ PROJELER GELİŞTİRMEYE HEVESLENDİK
GEBZE Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencilerinden Uçak Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Yaren Çakmak
, "Ülkemizde bu sektörde Baykar Savunma
güçlü bir firma ve de TEKNOFEST gibi etkinliklerle gençlere yani bize ulaşıyorlar. Bu da bizlerin onları rol model olarak benimsememize katkı sağlıyor. TEKNOFEST yarışmalarına dâhil olduktan sonra Baykar Savunma'nın projelerini, Selçuk Bayraktar'ın çalışmalarını sıkça takip etmeye başladım. Onların sayesinde ülkemiz için bir şeyler yapmaya, yerli ve milli projeler geliştirmeye hevesim arttı. Kendim ve kulübüm adına onlara teşekkür ederiz" dedi.