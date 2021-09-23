Thodex soruşturmasında tutuklanmıştı: Kritik ismin fotoğrafına SABAH ulaştı!

Son dakika haberleri: Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu'nun (36) fotoğraflarına SABAH ulaştı.
Soruşturma dosyasına giren iddialara göre; Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı A.D.'nın yeğeni olan Edevaldo Haxihu, firari Özer'i Tiran'da havalimanından alarak otele getiren ve yerleştiren şüpheli A.C.'nin patronuydu. A.C. ifadesi alındıktan sonra bırakıldı. Özer'i otelden 2 gün sonra kaçıran ve soruşturmada baş şüpheli olan Haxihu ise Tiran polisi tarafından bugün 00:30'da yakalandı ve tutuklandı. Türkiye'ye sık sık giriş çıkış yaptığı tespit edilen Haxihu, firari Özer'i kaçırdığı otele girerken kayıtlara takılmıştı.
Edevaldo Haxhiu'nun Fatih Özer'i otelden aldığı görüntüler
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan, Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu, Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şüpheli A.C.
E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu.
Tutuklanan Edevaldo Haxhiu
Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.
Fatih Özer'i havalimanından otele getiren şüpheli A.C.
NE OLMUŞTU?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı.
Interpol tarafından 23 Nisan'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.