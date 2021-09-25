15 Temmuz Gazisi evinin terasında yaptığı uçağı TEKNOFEST’ te sergiliyor

Alper Sarısan FETÖ' nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde bir tank ile Zırhlı Personel Taşıyıcı arasında sıkışarak sol bacağı kırıldı. Uzun yıllar model uçaklar üzerine çalışan havacılık meraklısı Sarısan tedavisi sürerken evinde internette araştırma yaparken kendi uçağını yapmaya karar verdi. Evinin bir odasını ve teras katını atölyeye çeviren Sarısan, 5 metre kanat açıklığı, 4 metre uzunluğunda yaptığı uçağı daha sonra İnsansız Hava Aracı'na çevirdi.

Uçağın montajını tamamlamadan gövde ve kuyruğunu çıkartarak ve 6 ay önce terastan indirerek kendisine destek olan TEKNOPARK Ankara'da bir atölyeye götürdü. Burada uçağının montajını tamamlayan Sarısan, Alpkuş ismini verdiğini dört yıldan fazla üzerinde çalıştığı uçağını ilk kez halka açık bir alanda TEKNOFEST' te sergileyeme başladı.

Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı'nda mühendis olarak görev yapan ve kendisini makine mühendisliği alanında geliştiren Sarısan, uçuş testi aşamasına getirdiği uçağını SABAH' a anlattı.

Tedavisi devam ederken internette araştırma yaparken dünyanın bir çok ülkesinde bu tip uçakların yapıldığını gördüğünü ifade eden Sarısan, "Bizim Türkiye'de bu tarz uçakları yapmamız, havacılık konusunda ilerlememiz gerektiği kanısını vardım. Araştırmasını Ar-Ge'sini yaptım. İki ay sonra da yapımına başlayıp bugüne kadar getirdim" dedi.

Tasarladığı uçağı tarımsal alanlarda, hayvanların ve ormanları takibi konusunda hizmet verebilecek bir İnsansız Hava Aracı'na çevirdiğini aktaran Sarısan, aracın kanat ve pist testleri bitirdiğini . TEKNOFEST' ten sonra ise sonra ise uçuş testlerine başlayacağını söyledi.

KENDİ İMKANLARI İLE YAPTI, UÇUŞ İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Uçağın yapımı için kendi imkanları ile bugüne kadar 150 bin Türk Lirası harcadığını belirten Sarısan " Bundan sonra uçuş testlerini yapıp uçuracağız. Ama bir maliyeti olacak. Tam olarak hizmet verebilmesi için en az bin 50 bin TL'ye daha ihtiyacım var. Savunma alanında kullanılan üzerinde mühimmat taşıyan bir İHA' değil ama onlar gibi görüntüleme sistemine sahip. Tarım, hayvancılık aynı zamanda son zamanlarda yaşadığımız orman yangınlarının tek tek koordinatlarını belirleyecek ve ne yönde yayıldığını merkeze bildirecek bir İHA olacak. Bu prototip bundan sonra başarı ile bir uçuş ve data toplama konusunda çalışmalarımız olduktan sonra ilerleyen sürede belki büyütüp daha iyi İHA' lara çevireceğiz. Bunun için arkamızda durulması gerekiyor." diye konuştu.