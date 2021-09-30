Bastığı sahte parayla sahte içki aldı, öldü

Sosyal medyada, ürettikleri sahte dövizin anlaşılmadan gerçek gibi harcanabildiğini öne sürerek 5 milyon liranın üzerinde sahte parayı piyasaya süren örgütün çökertildiği "Benjamin" operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı. Ankara
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte dövizi yüzde 40 komisyonla Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından satan çete çökertilmişti. 20 ildeki baskınlarda Azad kod adlı örgüt lideri Ensari V. ile birlikte örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli yakalanmış, telefon dinlemesine takılmamak için sosyal medyadan haberleşen örgüt üyelerinin, sahte dolara "Benjamin", Türk lirasına ise "halı", "kumaş" gibi isimler takarak şifreli konuştukları belirlenmişti.
POLİSE VİDEO ATTI
Matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden örgütün yöneticilerinden Cemal Durdubaş
'ın baskından 4 gün önce bastıkları sahte para
ile sahte içki
aldığı ve zehirlendiği, ardından öldüğü ortaya çıktı. Ensari V. ile diğer tüm üyelerin, hastaneye aileye taziyeye gittiği öğrenildi. Öte yandan örgüt lideri Ensari V.'nin, kendileriyle iletişim kuran Mali Şube ekiplerine WhatsApp üzerinden, ürettikleri dövizlerin para sayma makinesinden geçtiğine dair video atarak güven sağlamaya çalıştığı mesajlara yansıdı. Ensari V. ile müşteri gibi iletişim kuran polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Ensari V., polise "Bunun üstüne yok. Gelirsin bakarsın, ne kadar alacaksan sayıp alırsın" derken, bir başka konuşmada ise polisin "Ankara'da bağlantın yok mu?" sorusuna, "Ankara'da ve Antalya
'da bağlantılarım var. Senin gelmen lazım çünkü kendin görüp bakıp en az 1000 dolar alırsın, elinde mevcut olur daha iyi" cevabını verdi.
YURTDIŞI AYAĞI DA ÇÖKERTİLDİ
ÖRGÜTÜN yurtışı ayağını Özbekistan
vatandaşları Farrukh J. ile Mokhlaroyım G. ile birlikte yürüten Azerbaycanlı Elmira A., sahte dövizi yurt dışında piyasaya sürmek üzereyken para dolu çanta ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinden 1 milyon Türk lirası değerinde sahte para ele geçirildi.