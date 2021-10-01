Galataport İstanbul’a ilk gemi yanaştı

2014 yılında yapımına başlanan Galataport İstanbul'a SeaDream II adlı gemi 57 yolcusuyla sabah saatlerinde yanaştı.

Turistler seyahatlerini tarihi yarımada manzarası ile karşılandıkları İstanbul'da tamamlayacak. Bir gece Galataport İstanbul'da kalacak gemi ise yarın 69 yeni yolcusuyla bir sonraki rotasına doğru yola çıkacak. SeaDream II gemisi 105 metre uzunluğunda ve 110 yolcu kapasitesine sahip.

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, ilk geminin yanaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak çok heyecanlı olduklarını belirtti. Ayan, "Yolcularımız ilk defa kurgulanmış yer altı terminalini kullandılar. Bu yer altı terminalini yapmamızdaki amaç da 1.2 kilometrelik sahil şeridini herkese açabilmekti, sadece yolculara veya mürettebata değil. Birçok açıdan tarihi bir an yaşıyoruz. İlk defa kapak sistemi kullanıldı. Kusursuz bir şekilde bir terminal binasını, inovatif bir terminal binasını el birliği ile hayata geçirdik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.





GEMİDE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN UYRUKLARI ABD, İNGİLTERE VE KUZEY AVRUPA'DAN OLUŞUYOR.

Geminin yolcuları Galataport İstanbul'u çok beğendiğini belirtirken, rehberler ise heyecanlıydı. Turist kafilesini karşılayan rehber Safiye Kaban İnalöz, "Önceden sürekli gemi karşılıyorduk burada, misafirleri buradan karşılıyorduk. Pandemi, Galataport'un inşaata girmesi nedeniyle maalesef gemi gelmiyordu. Yıllar sonra gemi ilk defa bugün geldi, o yüzden çok heyecanlıyız" dedi.

Gemi ile İstanbul'a gelen ABD'li Susan Rose ise, "Terminal çok güzel. Uzun zaman sonra İstanbul'a geldiğimiz için çok heyecanlıyız. Rehberimiz bize belli noktaları gezdirecek" diye konuştu