Aşı karşıtı doktorlar hayatına mal oldu

Hayy Kitap
'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal
, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 53 yaşında hayata veda etti. Bir ay önce yine koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden Baysal'ın aşı olmadığı öğrenildi. İki ay önce doğum yapan eşi, eşinin annesi ve babası da hastanede tedavi gören Baysal'ın yayınevindeki doktor yazarlar, aşı karşıtı söylemleri ile dikkatleri çekiyordu. Son dönemdeki aşı karşıtı söylemler nedeniyle 3 kitabının çıktığı yayınevinden ayrıldığını söyleyen Gastroenterohepatoloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, yaşananların; aşıların otizm yaptığını ileri süren ancak yıllar sonra gerçekler ortaya çıkınca meslekten men edilen Dr. Andrew Wakefield vakasını hatırlattığını söyledi. SABAH'a konuşan Bektaş, şunları kaydetti:
"Baysal'ın aşı konusunda yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Canan Karatay, Ümit Aktaş
, Yavuz Dizdar, Ahmet Rasim Küçükusta gibi doktor yazarların kitapları bu yayınevinden basıldı. Aşı karşıtı doktorlar ve maalesef Baysal da aşısızdı. Çok iyi, mükemmel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Aşı bu bu virüsle savaşta en önemli silah. Bütün salgınlar aşı ile durdurulmuştur. Zaten aşının olumlu sonuçları da geliyor. Maalesef son dönemde Hayy Kitap'ın yayın prensibi aşı karşıtı söylemlere dayanıyordu. Ve protein diyetlerini savunuyorlardı. Aşı olup olmama tercihi kişisel özgürlük değildir. Hastalıkla mücadelede alınması gereken en önemli tedbirdir."
"CANINDAN ETTİLER"
Baysal'ın vefatıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Yayınevinin yazarlarından Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya, tepkisini "Çok üzgünüm. Yayınevim Hayy Kitap'ın sahibi Rauf Bey Kovid'den vefat etmiş. Eşi de yoğun bakımda. Minicik bebekleri var. Aşı karşıtı doktor yazarları o kadar fazlaydı ki. Patronlarını canından ettiler! Söylenecek bir şey bulamıyorum" paylaşımıyla dile getirdi.
Yayınevinin aşı karşıtlığıyla tanınan yazarı Ümit Aktaş ise paylaşımında "Biz seninle sadece kitapları değil, bir davayı paylaştık" demekle yetindi. Aktaş'ın hesabı, "ABD'de ve Avrupa'da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti" gibi paylaşımları nedeniyle Twitter tarafından sınırlandırılmıştı. Türk Tabipleri Birliği
(TTB) de aşı karşıtlığı yaparken kendi adını taşıyan bitkisel destekler de satan Aktaş'a bir ay süre ile meslekten alıkoyma cezası vermişti.
Baysal, bugün Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.