İşte Emniyet’in gurur kalesi

Giriş Tarihi: 4.10.2021

SABAH, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü için Hasdal’da inşa edilecek dev yerleşkenin proje detaylarına ulaştı. 282 bin 299 metrekarelik alana yapılacak yerleşke tüm kritik birimleri bir arada toplayarak kahraman polislerimize operasyonel kabiliyet ve güç kazandıracak